Polis çöken binanın önünde para nöbeti tuttu

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın enkazından devrilen ve hasar gören ATM’lerdeki paralar gelen banka görevlileri tarafından çıkarılarak götürüldü.
ENKAZ ÖNÜNDE BANKAMATİK NÖBETİ
Banka görevlilerinin paraları aldığı sırada polisin banka ATM’leri etrafında nöbet tuttuğu görüldü.
Öte yandan, görevlilerin binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Benzin istasyonun çatısı üzerine düşen binanın metal yangın merdiveni de bir vinçle kaldırıldı. Çatının üzerinden alınarak yere bırakılan yangın merdiveni görevliler tarafından parçalara ayrılarak olay yerinden kaldırılıyor.