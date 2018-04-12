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Polis dolandırıcılara pusu kurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin euro parasını dolandıran 3 kişi yakalandı.

İHA | 12.04.2018 - 10:55..
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Alanya’da yaşayan Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp, "Banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın." dedi.

DOLANDIRICILARA 16 BİN EURO VERDİ

Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti.

Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

PAROLA "ÖNCE VATAN"

Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu defa 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti.

Polis dolandırıcılara pusu kurdu VİDEO

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak’ta bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim alan ve mağdurun evinden çıkarak sokakta yaya olarak ilerleyen Ahmet D.’yi suçüstü yakaladı.

Polis dolandırıcılara pusu kurdu

DİĞER DOLANDIRICILAR DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, şebeke üyesi 2 şahsın Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şahsın, D-400 karayolu üzerinde hareket halinde olduğu belirlendi.

Şahıslar, kovalamacanın ardından Pınarlı Kavşağı çıkışında Aksu Emniyetinin desteğiyle yakalandı. Adnan N. ve Mustafa T. gözaltına alınırken araç ise ekipler tarafından didik didik arandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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