Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı Fatih Ürek'i takipten çıkartan Demet Akalın, dün Özlem Yıldız ve Fatih Ürek'le bir araya geldi..

Üniversiteye sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kiralık ev arayışına girdi. Bazı bölgelerde ise ev kiraları artış gösterdi.

Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Murat Dalkılıç, bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

Filipinler merkezli Mangkut Tayfunu dehşet saçmaya devam ediyor. Bölgede adeta bir kıyamet iklimi oluşturan tayfun, her geçen dakika can almayı sürdürüyor.

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Sayısal dersler artık çocuk oyuncağı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokenti'nde, ilköğretim ve lise matematik, fizik ve geometri derslerinin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini hedefleyen bilimsel oyuncaklar geliştirildi.