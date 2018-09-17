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Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

İstanbul'da denetlenen okul servislerinde hatalı araçlara ceza kesildi.

İHA | 17.09.2018 - 08:04..
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

ARAMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, Beşiktaş'ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne ise 108 TL para cezası kesildi. Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.

Polis ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı

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