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Polis, Fikri Amca'yı dolandırılmaktan kurtardı

Eskişehir'de kendisini telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen kişilerin banka hesabına 90 bin lira yatırmak isteyen 70 yaşındaki Fikri A.'yı polisler kurtardı.

DHA | 20.09.2018 - 17:26..
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Cep telefonundan Fikri A.'yı arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bu örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Paranızı belirttiğimiz hesaba havale edin" dedi.

POLİSLER KURTARDI

Görüşmenin ardından Fikri A. evinden çıkıp kent merkezindeki banka şubesine gitti. Durumun farkına varan Fikri A.'nın yakınları, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, Fikri A.'nın hesabının bulunduğu ve gidebileceği banka şubelerini kontrol etti. Ekipler Fikri A.'yı bir banka şubesinde kendisini arayan dolandırıcıların verdiği hesaba 90 in lira para yatırmak üzereyken buldu. Ekiplerin uyarısı üzerine Fikri A. parayı yatırmadı. Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Fikri Amca'yı dolandırılmaktan kurtardı



Polis, Fikri Amca'yı dolandırılmaktan kurtardı

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