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Polis, firari FETÖ'cüyü kebapçıda buldu

İzmir'de FEM Dershaneleri'nin ortağı iken mal varlığına el konulan ve aranan A.D, Eskişehir'de bir kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı.

11.02.2017 - 09:03
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Polis, firari FETÖ'cüyü kebapçıda buldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de FEM Dershanelerinin ortaklığını yapan ve mal varlığına el konularak hakkında, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" etmek suçundan arama kararı bulunan şüpheli A.D.'yi Eskişehir'de yakaladı.

KEBAPÇIDA PAKETÇİLİK YAPARKEN YAKALANDI

Şahsın, kendini gizlemek için şehir merkezinde paketçilik yaptığı bir kebapçıda yakalandığı iddia edildi. Gözaltına alınan zanlı A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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