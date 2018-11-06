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Polis helikopterine lazer tutan zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehliye sokan kişi yakalandı.

DHA | 06.11.2018 - 16:01..
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Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlik sırasında görevli polis helikopterine bir kişi lazer tuttu.

KAMERAYI HESABA KATMADI

Helikopterin kamerasına da yansıyan olay sonrası polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterin uçuş güvenliğini ve görevlilerin hayatının tehlikeye sokan kişi tespit edildi.

Lazeri tutan  E.K. (32) Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde kullandığı lazer ile birlikte yakalandı.

Polis helikopterine lazer tutan zanlı yakalandı

10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

E.K.'nin  “Kasten Öldürme", 6 kez “Uyuşturucu Madde Kullanmak",  “İşyerinden Hırsızlık", “Otodan Hırsızlık", “Parada Sahtecilik", “ Kapkaç", “Kasten Yaralama", “Tehdit-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet",  “Aile İçi Şiddet" konularından olmak üzere toplam 14  suç kaydının bulunduğu belirlendi.  E.K.'ye  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılırken “Sivil Havacılık Kanununa Muhalefet" suçundan ise 10 bin TL idari para cezası verildi.

E.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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