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Polis hırsızı sosyal medyadan teşhis etti

Adana’da 15 bin lira değerinde içki, 15 kilo et, 4 evden para, altın ve cep telefonu çalan hırsızın güvenlik kamerası görüntüsünü bulan polis, şahsı sosyal medyada arayıp bularak yakaladı.

İHA | 30.05.2018 - 09:11..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda bir restorandan 2 televizyon, 119 şişe içki ve 15 kilo et çalınınca restoran sahibi polise haber verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine hemen restorana gitti. Restoranda güvenlik kamerası incelemesinde şahsın eşkali alındı. Polisin yaptığı eşkal çalışmasında zanlının isminin Mustafa Özdamar olduğu saptandı.

Polis hırsızı sosyal medyadan teşhis etti

ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYADAN TEŞHİS ETTİLER

Yapılan araştırmada şüphelilerin, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 4 evi de soydukları saptandı. Zanlının sosyal medya hesaplarını araştırmaya başlayan polis, zanlının fotoğraflarını bulup güvenlik kamerasındaki görüntüleriyle eşleştirdi. Ekipler fotoğraflardaki kişinin güvenlik kamerası görüntülerindeki kişiyle aynı olması üzerine Mustafa Özdamar’ı yakalamak için harekete geçti. Adresi tespit edilen zanlı kısa sürede yakalandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis hırsızı sosyal medyadan teşhis etti

Polis görüntülerindeki diğer hırsızı yakalamaya çalışıyor.

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