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Polis ile astsubayın silahlı kavgası kamerada

Çekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 04.09.2018 - 15:40..
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Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga VİDEO

POLİS OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı. Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Polis ile astsubayın silahlı kavgası kamerada

ELLERİNDE SİLAHLA KAVGAYA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor.

Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor.

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