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Polis ile MİT'ten ortak operasyon: 3 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye'de bomba hazırlarken yaralanan, Türkiye'ye mülteci gibi giriş yapan 3 DEAŞ'lı terörist, MİT ve polisin operasyonuyla yakalandı.

AA | 02.12.2017 - 10:18..
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Terör örgütü DEAŞ militanı Halid Memduh (25), Mustafa M. ve Ahmet Ş., 1,5 ay önce Suriye’nin İdlip ve Hama şehirleri arasındaki bir bölgede yola bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirmek istedi.

KENDİ BOMBALARIYLA YARALANDILAR

Ancak bombayı yola döşeme sırasında patlama meydana gelince 3 terörist yaralandı. Yaralanan 3 terörist, Hatay’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptı.

Mustafa M. İskenderun Devlet Hastanesi, Ahmet Ş. Mersin Şehir Hastanesi, Halid Memduh ise Adana Şehir Hastanesi'ne sahte göçmen kimliğiyle gelip Beşar Esad’ın attığı bombalardan yaralandıklarını söyleyip tedavi olmak istedi.

Polis ile MİT'ten ortak operasyon: 3 DEAŞ'lı yakalandı

MİT ARAŞTIRDI

Adana Şehir Hastanesi’ne Ahmed Ahmar ismiyle giriş yapan DEAŞ’lı Halid, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Terösitlerin hastaneye giriş yaptığı bilgisi Adana Emniyet Müdürlüğüne ulaşınca polis, MİT ile irtibata geçerek zanlıların gerçekten göçmen olup olmadığı araştırılması istendi.

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerini MİT, yaptığı istihbarat çalışmasında, zanlıların DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu ve yola bomba döşerken gerçekleşen patlama nedeniyle yaralandıklarını belirledi. Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halid Memduh’un Suriye’de elektrik teknisyeni olduğunu, DEAŞ’a katıldığını de tespit etti. Adana Şehir Hastanesi’ne gelen polisler, yoğun bakımdaki teröristin tanınmaz halde olduğunu gördü. Doktorların "yaşamaz" dediği zanlı, hastanede bir süre tedavi görüp hayata döndü. Bu arada daha hafif yaralı olan Mersin ve İskenderun’da teröristler Mustafa M. ve Ahmet Ş. hastanedeki tedavilerinin ardından tutuklandı.

"BOMBA YAPMAYI ÖĞRENİYORDUM"

1,5 aylık yoğun tedavi sonunda hayata dönen Halid Memduh, polis tarafından emniyete getirildi. Emniyetteki sorgusunda ise, suçlamaları kabul eden terörist, "Ben bomba yapmayı öğreniyordum. Bombayı diğer arkadaşlar yapıyordu. Ben elektrik teknikeriyim." dediği öğrenildi.

Terörist işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Hasta elbisesiyle polis aracından indirilen DEAŞ’lının yürümekte zorluk çektiği, ellerinin ise parçalandığı görüldü. Halid Memduh çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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