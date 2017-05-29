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Polis İmdat Hattı'na gelen gereksiz aramalar

Eskişehir'de, 155 Polis İmdat Hattı'na bu yılın ilk 4 ayında yapılan 107 bin 606 ihbarın 23 bin 176'sı, gereksiz aramalardan oluştu.

29.05.2017 - 15:13
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polis imdat

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 155 Hattı'nda görevli bir personel günde ortalama 300 civarında çağrıyı değerlendiriyor.

87 BİN 804 ARAMA GEREKSİZ

Polis İmdat Hattı'na geçen sene 354 bin 329 ihbar yapıldı. Bunlardan 97 bin 652’si asayiş, 74 bin 934'ü trafik ile ilgiliyken 93 bin 939'u elektrik, su, doğalgaz kesintileri gibi başka kurumları ilgilendiren bilgi alma amaçlı aramalardan oluştu. 87 bin 804 aramanın ise "gereksiz" olduğu kaydedildi.

4 AYDA 107 BİN ÇAĞRI GELDİ

Bu yılın ilk 4 ayında ise 155 Polis İmdat Hattına 107 bin 606 çağrı geldi. Bunların 53 bin 489'unu "aslı olan", 30 bin 941'ini bilgi talebi içeren, 23 bin 176'sını ise gereksiz çağrılar oluşturdu. Gereksiz ihbarların çoğunun, 112 Acil Servis, itfaiye, belediye ve diğer kurumları ilgilendiren konuları kapsadığı tespit edildi.

"İMDAT BEY, M HARFİ YANMIYOR"

"İmdat bey, emniyet müdürlüğünün M harfi yanmıyor", "Bizim burada cereyanlar kesik de sizin orada ışık yanık mı?", "Aracımın vergi borcunu ödedim il dışına satacağım, bana söylemek istediğiniz bir şey var mı?", "Ben şeker hastalığından hastanede yattım, yönetici 'Düğüne geldi' diyor, neden böyle diyor", "Televizyonlar çalışmıyor bir şey mi var?", "Rahatsız ettim bugün günlerden salı mı, çarşamba mı?", "İki arkadaş tartışıyoruz nezarethanede sigara içmek serbest mi?", "Yenikent Mahallesi'nde bir ay önce kaybettiğim eşeğimi bulunca '155'i ara' dediler", "Hava boşluğundan sesinden tanıyamadığım şahıslar 20 yıldır 'evini sat' diyor, evde radyo ve televizyon konuşuyor" ve "Oğlum okula gitmek istemiyor karakola şikayet etsem olur mu?" gibi gereksiz ihbarlar dikkati çekti.

GEREKSİZ ARAMALARLA MEŞGUL ETMEYİN

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gerçekten ihtiyacı olan ve 155'i arayan vatandaşların, gereksiz aramalarla hatlar meşgul edildiğinden ihbarlarını ulaştıramadığı için mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Dikkat edilmesi gereken ihbar niteliğindeki çağrıların kısa sürede sonuçlandırılmasına karşın hatlar boş yere meşgul edildiğinde bu durumun zaman kaybına yol açtığını vurgulayan yetkililer, "Gereksiz çağrılar gerek zaman gerekse koordinasyon bakımından sıkıntılara neden oluyor." ifadesini kullandı.

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