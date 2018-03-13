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Polis Iraklıları Atatürk için uyardı, alkış aldı

Bolu'da Atatürk portrelerini yere koyarak satan 2 Iraklı genci sivil polis "Bizde Atatürk yere koyulmaz" diyerek uyardı. Bu diyaloğa şahit olan vatandaşlar polisi tebrik etti.

DHA | 13.03.2018 - 16:17..
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Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde iki Irak uyruklu genç, geçimlerini sağlamak için yere dizdikleri Atatürk portrelerinin satışını yapıyordu.

POLİSTEN ATATÜRK UYARISI

Bu sırada caddeden geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde polis memurluğu yapan Ali Veysel, portre satan iki gence rastladı. Sivil polis memuru, önce iki Iraklı gence kimliğini göstererek polis olduğunu söyledi. Daha sonra sattıkları portredeki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Gençler, Atatürk’ü tanımadıklarını söyleyince, polis memuru Ali Veysel, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu anlatarak, “Atatürk bizde yerde durmaz. Yukarı kaldırın, yukarıda tutun. Atatürk’ü yere koymayın. Güzelce kaldırın yukarıda dursun. Biz zabıta değiliz. Satmana karışmıyoruz ama yere koymayacaksın.” dedi.

Polis Iraklıları Atatürk için uyardı, alkış aldı

VATANDAŞLAR POLİSİ TEBRİK ETTİ

Iraklı gençler de polisin uyarısından sonra farkında olmadan böyle bir hata yaptıklarını ifade edip özür diledikten sonra portreleri bankın üzerine koyup satmaya devam etti. Bu sırada diyaloglara şahit olan vatandaşlar da polis memurunu alkışladı.

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