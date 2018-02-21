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Polis istihbarat aldı: 59 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 59 kilo esrar ele geçirilip, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 21.02.2018 - 16:04..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalından temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Ekipler, kent merkezi yakınlarındaki bir eve operasyon düzenledi. Evde, Kiraz isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 9 paket halinde 59 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis istihbarat aldı: 59 kilo esrar ele geçirildi

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