Polis kaçakçılara ve çetelere nefes alırmadı

Organize suç örgütleri ile kaçakçılara yönelik geçen yıl gerçekleştirilen 10 bin 32 operasyonda, gözaltına alınan 21 bin 848 şüpheliden 4 bin 2'si tutuklandı.

POLİSTEN ÇETELERE DARBE

Şüphelilerle ele geçirilenler arasında 485 tabanca, 47 uzun namlulu silah, 436 av tüfeği, 198 kurusıkı tabanca, 8 el bombası, 25 bin 685 fişek ile yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 3 milyon 448 bin 179 litre akaryakıt, 73 milyon 483 bin 172 paket sigara, 279 bin 486 litre içki, 79 bin 389 cep telefonu, 220 bin 730 kilogram çay, 2 milyon 937 bin 102 ilaç ve hap, 3 milyon 191 bin 227 elektronik malzeme ile 62 bin 598 sikke yer aldı.