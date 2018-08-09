Polis kaçan sürücüyü tekerlekleri patlatarak yakaladı

Emniyet uygulamasında polislerin dur ihtarıyla kaçmaya başlayan gençler, polis ekiplerini 20 km kadar tekip ettirdi. Kaçan sürücünün geçis güzarhahına kapan kuran polisler, tekerlekleri patlatarak durdurdu.
EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTI
Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Hızla kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri yaklaşık 20 km’lik kovalamaca sonucu otomobili Kıyı Boyu Caddesin’de kapan kurup lastiklerini patlatarak durdurdu.
Otomobilden indirilen 6 kişi üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek ifadeleri alındı. Araç sürücüsü H.B’nin ehliyeti olmadığı için uygulama noktasından kaçtığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün ifadesi alındıktan sonra trafik polisleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.