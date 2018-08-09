Polis kaçan sürücüyü tekerlekleri patlatarak yakaladı

Bu yıl 19-24 Ağustos tarihlerine rastlayan dönemde, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılması öngörülüyor.

Trabzonspor, Özer Hurmacı'ya olan 5 milyon 351 bin TL'lik borcu ödediğini açıkladı. Bordo mavililer, TFF'ye şikayet ederek kulübün lisans almasını engelleyen Hurmacı'yı sert bir dille de eleştirdi.

İsrail uçaklarının gece yarısından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu.

İsrail'in saldırısında hamile anne ve bebeği şehit oldu

1 PKK'lı terörist ABD askerini vurdu ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.

2 Luanna Perez Türkiye'de 28 yaşındaki dünyaca ünlü blogger Luanna Perez, tatiline Türkiye'de devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir'i gezen Perez, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

3 Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı ABD'de yapılan bir araştırmayla, Trump, Obama ve Bush'un dönemlerindeki ırkçılık gözlemi yapıldı. Çıkan sonuçlarda Trump'ın halkı ırkçılığa ittiği ifade edildi.

4 Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı Kablosuz ağlarda 2004 yılından bu yana yaygın olarak kullanılan standart olan WPA2'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

5 AB mahkemesinden fotoğrafta telif hakkı kararı Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

6 Kanada: Arabistan'dan özür dilemeyeceğiz Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda özür dilemeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söyledi.