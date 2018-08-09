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Polis kaçan sürücüyü tekerlekleri patlatarak yakaladı

Adana'da polis ekipleri dur ihtarına uymayan sürücünün aracını tekerleklerini patlatarak durdurdu.

İHA | 09.08.2018 - 05:38..
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Emniyet uygulamasında polislerin dur ihtarıyla kaçmaya başlayan gençler, polis ekiplerini 20 km kadar tekip ettirdi. Kaçan sürücünün geçis güzarhahına kapan kuran polisler, tekerlekleri patlatarak durdurdu.

Polis kaçan sürücüyü tekerlekleri patlatarak yakaladı

EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTI

Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Hızla kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri yaklaşık 20 km’lik kovalamaca sonucu otomobili Kıyı Boyu Caddesin’de kapan kurup lastiklerini patlatarak durdurdu.

Otomobilden indirilen 6 kişi üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek ifadeleri alındı. Araç sürücüsü H.B’nin ehliyeti olmadığı için uygulama noktasından kaçtığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün ifadesi alındıktan sonra trafik polisleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Polis kaçan sürücüyü tekerlekleri patlatarak yakaladı

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