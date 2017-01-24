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Polis, katliam hazırlığındaki grubu son anda yakaladı

Adana'da husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 5 kişi, bir binanın çatısında yakalandı.

24.01.2017 - 16:38
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki kullanılmayan bir iş yerinin çatı katında silahlı 5 kişinin görüldüğü yönünde ihbarı değerlendiren aralarında terör ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, zırhlı araçlarla bölgeye giderek binanın etrafını sardı.

POLİSİ GÖRÜNCE POMPALI VE GLOCK TABANCALARINI ATTILAR

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, yanlarındaki bir pompalı tüfek ve "Glock" marka tabancayı çatı katından binanın arkasındaki arsaya attı.

Polis, katliam hazırlığındaki grubu son anda yakaladı

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

HASIMLARINA SALDIRACAKLARDI

İki silah incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Zanlıların husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Polis, katliam hazırlığındaki grubu son anda yakaladı

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