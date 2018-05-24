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Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

Opera binası önünde şüpheli 4 kişi kendilerini durduran ve kimlik soran sivil polisi darp ederek silah çekince, polisler saldırganları ateş ederek durdurdu.

AA | 24.05.2018 - 08:36..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde görevli M.Ç, Opera binası önünde yaya olarak ilerleyen 4 kişiden şüphelendi.

Durdurduğu şüphelilerin kimliğini kontrol etmek isteyen M.Ç, kendisine mukavemette bulunan kişilerin saldırısına uğradı.

Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

ÖNCE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Bu sırada kendisini darp eden saldırganlardan birinin silah çekmesi üzerine M.Ç, belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş etti.

POLİS YARALANDI

Bunun üzerine kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vuran M.Ç, aldığı ağır darbeler sonucu yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Silahlı olduğu bildirilen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, diğerleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

Polis ekiplerine de mukavemette bulunan yaralı saldırganlar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzü kanlar içinde kalan ve burnu kırılan polis memuru M.Ç ise meslektaşları tarafından İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

Ankara'da polis kendisine saldıran 2 kişiyi vurdu

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