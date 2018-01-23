Polis kılığına giren 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis süsü vererek sahte kimlik gösterip vatandaşların değerli eşya ve paralarına el koyan kişiler olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, K.Y., M.B. ve M.U. isimi şahısları yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından ’Yağma ve Dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların silah ve sahte polis kimliğiyle gittikleri iş yerlerinden denetim ve el koyma adı altında değerli eşya, para ve sigara aldıkları belirlendi.