taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.809
USD
3,7942
EURO
4,6483
ALTIN
163,12
PETR
69,2700

Polis kılığına giren 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da silah ve sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtan ve girdikleri iş yerlerinden denetleme ve el koyma adı altında para ile değerli eşya alan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

İHA | 23.01.2018 - 14:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

POLİS

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis süsü vererek sahte kimlik gösterip vatandaşların değerli eşya ve paralarına el koyan kişiler olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, K.Y., M.B. ve M.U. isimi şahısları yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından ’Yağma ve Dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların silah ve sahte polis kimliğiyle gittikleri iş yerlerinden denetim ve el koyma adı altında değerli eşya, para ve sigara aldıkları belirlendi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

276
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

110
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

257
Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

151
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

37
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

242
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM