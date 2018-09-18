Polis kılığındaki çete tırdaki 5 milyon liralık madeni çaldı

Ermenistan’dan Hollanda’ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tır, Dilovası ilçesinde polis kılığına giren 5 kişi tarafından durduruldu. Siren ve çakar takılı araçları ile tırı durduran 5 kişi, araçtan indirdikleri sürücüyü elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra tırı gasbedip kaçtılar.

SÜRÜCÜLER ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Olaydan bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren 3’ü yabancı 2’si Türk çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

5 MİLYONLUK MADENİ İSTANBUL'DA SATTILAR

Piyasa değeri 5 milyon TL olan madeni İstanbul’da 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, 5 kişilik uluslararası suç çetesini gözaltına aldı.

Şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan polis ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu.

Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.