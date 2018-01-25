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Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı.

DHA | 25.01.2018 - 07:42..
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ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Boscawen bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.

Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

SUÇLU POLİS KÖPEĞİNİ ISIRDI

Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki şahsın da tutuklama direndiğini söylerken, "Şahıslardan biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı." dedi.

Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve  tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.

Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

POLİS KÖPEĞİYLE ISIRMA YARIŞI

Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız." dedi.

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