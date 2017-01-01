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Polis Kuruçeşme'de Reina saldırganı için alarma geçti

Polis, gece kulübüne "Noel Baba" kılığında girdiği belirlenen teröristi teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

01.01.2017 - 15:18
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Polis Kuruçeşme'de Reina saldırganı için alarma geçti

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi için gelenlere düzenlenen terör saldırısını düzenleyen terörist her yerde aranıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti.

NOEL BABA KILIĞINDA GİRDİ

Yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı terör saldırısı sonrası İstanbul'un her yerinde teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Polis, gece kulübüne "Noel Baba" kılığında girdiği belirlenen teröristi teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.

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