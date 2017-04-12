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Polis memuru, döner bıçaklı saldırı

Antalya'da evinin önünde kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğrayan 44 yaşındaki Cihat Taşhan yaralandı.

12.04.2017 - 09:30
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cihat Taşhan, tamire götürdüğü motosikletiyle döndüğü evinin önünde, kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı.

KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan Taşhanın kafa bölgesinde de kırıklar oluştu. Saldırganlar kaçarken, çevre sakirlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Taşhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Taşhanın bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

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