Polis memuru düşen çocuğu kurtardı

Güvenlik kayıtlarında, bir bankanın güvenliğinden sorumlu 3 polisin bina önünde beklerken birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadının uyarısı üzerine yukarı bakan polisler, bir anda harekete geçiyor. Bir yandan bankanın önündeki güvenlik bariyerleri üzerinde serili olan halıyı almaya çalışan polisler, bir yandan da panikle koşturmaya başlıyor.

POLİS KURTARDI

O anda, küçük bir çocuk polisin kucağına düşüyor. Polis, küçük çocuğu havada yakalıyor.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sorun yaşanmazken; polislerden birinin olay anında yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pencereden düşen çocuğu yakalayan polis VİDEO