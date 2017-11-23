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Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

2016'nın Temmuz ayında polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden kişinin DEAŞ içindeki polis muhbiri olduğu ortaya çıktı.

23.11.2017 - 05:51
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Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

DEAŞ içinde polis muhbirliği yapan 17 yaşındaki H.Ç., DEAŞ'ın kimliğini öğrendiğini ve Suriye'deki ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

TUTUKLU SANIĞIN BAHSETTİĞİ 3. POLİS GÜMÜŞ ÇIKTI

DEAŞ, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda 2 bombalı saldırı düzenlemiş ve 102 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırısına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın tutuklu sanıklarından Suphi Alpfidan, saldırı öncesinde 3 polisle görüştüğünü söylemişti. Bu polislerden 2’sinin adını veren Alpfidan, 3’üncü polisin ismini vermemişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre mahkemeye gelen yeni belgelerde, Alpfidan’ın bahsettiği 3’üncü polisin 13 Temmuz 2016’da Gaziantep’te şehit edilen Hüseyin Gümüş olduğu ortaya çıktı.

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

"POLİSİ ARADIM VE EVE ÇAĞIRDIM"

DEAŞ içerisindeyken kendisine yapılan muhbirlik teklifini kabul eden H.Ç., polis memurunu şehit etmesini şöyle itiraf etti:

“Abdülsamet, Suriye’ye geçti ve Zübeyir isimli kişiye benim polisle irtibat halinde olduğumu söyledi. Daha sonra Zübeyir, bana telefonla ailem ve polis memurunun fotoğraflarını göndererek, polis memurunu öldürmezsem ailemi infaz edeceğini söyledi. Eylemi gerçekleştirdiğim silah parkta gömülüydü, gittim aldım. Daha sonra polis memurunu aradım, eve çağırdım. Glock marka tabancayla yan pozisyondan yaklaşık 4-5 metre mesafeden ateş ettim. Polis memurunu vurdum, olay yerinden uzaklaştım. Antakya’da yakalandım. Beni tehdit ettikleri için eylemi gerçekleştirdim."

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