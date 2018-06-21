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Polis memurundan kuşa kalp masajı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yerde hareketsiz şekilde yatan kuş, polis memurunun yaptığı kalp mesajı sayesinde hayata döndü.

İHA | 21.06.2018 - 14:52..
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Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yerde hareketsiz olarak yatan kuşu fark eden polis memuru Selçuk Kösesakal kuşu önce eline alarak biraz inceledi.

Polis memurundan kuşa kalp masajı

Kuşun yarasının olup olmadığını kontrol eden polis memuru daha sonra işaret parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı.

KUŞ KENDİNE GELDİ

Polis memurunun yaptığı kalp masajı sonrasında kuş kendine geldi. Bir süre daha polis memurunun elinde kalan kuş, daha sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Polis memurunun yapmış olduğu kalp masajı ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Polis memurundan kuşa kalp masajı

Polis memurundan kuşa kalp masajı

Polis memurundan kuşa kalp masajı

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