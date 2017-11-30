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Polis memurunun şok tabancasıyla ortağını vurdu

ABD'nin Ohio eyaletinde tartışma yaşayan iki ortağa polis müdahale edince, kavgadan nasibini aldı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 09:21..
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ABD'de araç içinde kavga eden iki ortağın yanına polis memuru yaklaştı. İkisinin de araçtan inmesini istedi.

Polis memurunun şok tabancasıyla ortağını vurdu

ORTAĞINA ATEŞ ETTİ

Tam bu sırada araçtan inen bir ortağı tutuklayan polis, bir diğer ortağın hışmına uğradı. Polisin şok tabancasını alan adam, bir anda ortağına ateş etti. Ona dokunan polis de şoktan etkilendi.

Polis memurunun şok tabancasıyla ortağını vurdu- İZLE 

Polis memurunun şok tabancasıyla ortağını vurdu

SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan polis memuru ve adam hemen hastaneye kaldırıldı. Diğer ortak ise çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

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