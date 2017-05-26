Polis olmak isteyenler dövmelerini sildiriyor

Kayseri’de Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi’nde hizmet veren bir güzellik ve estetik polikliniği, dövmesine silmek isteyenlere ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından polis olmak isteyen ve eski sevgilisinin adını sildirmek isteyen onlarca dövmeli, polikliniğin yolunu tuttu.

POLİSLİK SINAVINA GİRECEKLER DE DÖVME SİLDİRİYOR

Ramazan öncesinde yaptıkları bu kampanyanın ilgi gördüğünü ifade eden güzellik ve estetik polikliniği işletmecisi Hatice Özçetin Yüce, “Bu yönde kampanyamızı başlattık. Bu kampanya ile aynı zamanda bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle maddi problemler yaşayan, dövme yaptırıp pişman olan ya da bunu ailesiyle paylaşamayıp sıkıntı yaşayanlar var. Bunun yanında polislik sınavları çok yoğun, bu nedenle dövme sildirme işlemleri revaçta. Bu gibi rahatsızlığı olan bireylerle ilgili dün başladık ücretsiz dövme silme kampanyamıza yarında devam edecek. İnsanlar bundan fayda görsün istedik, hem de kedine zarar vermeden bu işleri modern cihazlarla yapıp, kişilere olanak sunduk. Kampanyamızın ardından gelip dövmesini sildirenler oluyor, bir memnuniyet söz konusu. En azından bu konuda bazı nedenlerden dolayı psikolojik sıkıntılar yaşayanlar, sıkıntılarından kurtulsunlar istedik. Dövmeleri, büyüklüğüne göre 100-bin TL arasında siliyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ESKİ SEVGİLİNİN ADINI DÖVME OLARAK YAZDIRANLAR GELİYOR”

Alanında uzman kişilerce ve hijyenik ortamda dövmelerin lazer yöntemiyle silindiğini ifade eden Hatice Özçetin Yüce, “Şu an ilgi fazla. Yaptırırken hevesle yapıyorsak, sildirmekte bir o kadar hevesle oluyor. İnsanlar eski yaşadıkları bazı olaylarla karşılaşmak, hatırlamak istemiyorlar. En çok da geçmiş dönemde sevgilisi olup, sevgililerinin ismini yazanlar bir süre sonra pişmanlık yaşayabiliyorlar. Dövmenin cilde vermiş olduğu hasarın yanında abdest alma konusunda yaşanan sıkıntılar, görsel olarak yaşanan problemlerden dolayı insanlar yaptırdıkları dövmeleri sildirmek istiyor. Biz de en azından bu işlemin yapılabildiğini, sağlıklı koşullarda bu hizmetin sunulabildiğini de gösterip, aynı zamanda insanlara faydalı olmak için bu kampanyayı başlattık. Modern cihazlar ve uzman kişilerle bu hizmeti veriyoruz” dedi.