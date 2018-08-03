taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.161
USD
5,0876
EURO
5,8997
ALTIN
197,44
PETR
73,2500

Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

Uludağ’da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Polis Özel Harekat ekiplerini eğiterek araziyi gezdirdi.

İHA | 03.08.2018 - 10:44..
  1. Haberler
  2. Gündem

Dünya çapında turizmin gözde mekanlarından olan Uludağ’da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Polis Özel Harekat ekiplerine özel eğitim verildi.

Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

JANDARMA EKİPLERİ KOŞULLARI ANLATTI

Uludağ’da kış döneminde yoğun geçen sis ve yağışın hakim olduğu arazide yaşanan kayıp olaylarını önlemeyi amaçlayan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri özel harekatçılara araziyi gezdirerek koşulları anlattı.

Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

BÖLGEYİ TARADILAR

Üzerlerine pusula ve harita alan ekipler araziyi taradı. Ormanlık yaklaşık 15 kilometre yürüyen ekipler hem çevreyi keşfetti hem de olağanüstü durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi. Olumsuz bir hadise ve ihtiyaç olması durumda Polis Özel Harekat ekipleri bölgeye desteğe gidecek.

Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

319
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

106
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

192
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

167
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

40
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

58
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM