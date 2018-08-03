Polis Özel Harekat ekiplerine Uludağ’da özel eğitim

Dünya çapında turizmin gözde mekanlarından olan Uludağ’da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Polis Özel Harekat ekiplerine özel eğitim verildi.

JANDARMA EKİPLERİ KOŞULLARI ANLATTI

Uludağ’da kış döneminde yoğun geçen sis ve yağışın hakim olduğu arazide yaşanan kayıp olaylarını önlemeyi amaçlayan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri özel harekatçılara araziyi gezdirerek koşulları anlattı.

BÖLGEYİ TARADILAR

Üzerlerine pusula ve harita alan ekipler araziyi taradı. Ormanlık yaklaşık 15 kilometre yürüyen ekipler hem çevreyi keşfetti hem de olağanüstü durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendi. Olumsuz bir hadise ve ihtiyaç olması durumda Polis Özel Harekat ekipleri bölgeye desteğe gidecek.