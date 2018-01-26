Polis Sancaktepe'de silahlı soygun yapanların peşinde

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen yüzleri maskele 2 kişi, marketin çalışanlarını etkisiz hale getirerek, kasada bulunan paraları alıp, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

POLİSLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde ve çevre sokaklarda polis ekipleri, şahısların yakalanması için şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Market ile çevredeki diğer güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların kaçış istikametleri ve kimlik bilgilerinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.