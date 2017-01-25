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Polis uyarıyor: FETÖ/PDY dolandırıcılarına dikkat

81 ilin emniyet müdürlüğü, telefonda kendini polis, savcı ve asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıyor.

25.01.2017 - 11:58
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Polis uyarıyor: FETÖ/PDY dolandırıcılarına dikkat

Bir dönem ALOPKK olarak adlandırılan dolandırıcılık biçimi vardı. Telefonuna ulaştıkları kişilere "Hesaplarınız PKK tarafından ele geçirildi" yalanıyla yaklaşıyor, onları dolandırıyordu.

Şimdi aynı dolandırma taktiği FETÖ üzerinden yapılıyor ve başarılı oluyor ki Polis vatandaşlara uyarı üstüne uyarı mesajları atıyor.

Polis'ten vatandaşlara atılar mesajda, “Telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, “Adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı’ diyerek altın veya para isteyenlere inanmayın” denildi.

"HESABINIZ FETÖ/PDY'YE KARIŞTI" DİYENLERE DİKKAT

Vatandaşlardan böyle bir durumla karşılaşıldığında 155 Polis İmdat telefonunu aramaları veya en yakın kolluk kuvvetine başvurmaları da istendi.

Polis uyarıyor: FETÖ/PDY dolandırıcılarına dikkat

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