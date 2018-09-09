taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Polis uygulamasında bulunan sopada yazanlar şaşırttı

Adana'da 720 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilirken, bir beyzbol sopasının üzerinde yazanlar dikkat çekti.

DHA | 09.09.2018 - 04:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen 'Adana Huzur ve Güven' uygulaması, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve narkotik köpekleriyle otomobillerde arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

Polis uygulamasında bulunan sopada yazanlar şaşırttı

"KİŞİSEL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI"

Uygulama sırasında 2 bin 542 araç kontrolden geçerken, 8 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulandı. 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 150 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, birer adet kalem ve çakmak bıçak, bir adet elektro şok cihazı, 2 adet muşta ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Polis uygulamasında bulunan sopada yazanlar şaşırttı

Kontrol sırasında durdurulan bir otomobilde ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki 'kişisel olaylara müdahale aracı' yazısı ise dikkat çekti. Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallenin gençleriyle sohbet eden Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygumaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Polis uygulamasında bulunan sopada yazanlar şaşırttı

Polis uygulamasında bulunan sopada yazanlar şaşırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

104
ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

53
Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

23
Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

8
BDDK'dan swap uyarısı

BDDK'dan swap uyarısı

6
Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

7
71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM