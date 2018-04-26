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Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak

Emniyet ve Jandarma personeline ocak ayında ödenmesi beklenen operasyon tazminatları ile ilgili ulaştığımız bilgilere göre yarın ya da önümüzdeki hafta içinde toplu ödeme yapılacak.

Özel Haber | 26.04.2018 - 13:36..
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Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak
Hanife AKLİMAN/ [email protected]

JANDARMA VE POLİSE MÜJDE

Ülke genelinde 40 ilde görev yapan emniyet personeli ve jandarma personeline 2018'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için ödenmesi gereken operasyon tazminatları (terör tazminatı) ile ilgili gelişme yaşandı.

Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak

CUMAYA YETİŞMEZSE HAFTAYA KESİN

Ensonhaber.com'un ulaştığı bilgilere göre; tazminatların ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Henüz onay takviminde görünmemesine karşın ödemelerin yapılacağını teyit ettik.

Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak

TOPLU ÖDEME GELİYOR

Operasyon tazminatı ödeneklerinin yarın (cuma günü) ödenmesi bekleniyor. Cuma gününe yetişmemesi halinde gelecek hafta içerisinde yapılacak ödemeler, geriye dönük olacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ödenmesi gereken tazminat ödemeleri toplu şekilde yapılacak.

Operasyon tazminatları yatmayan polisler tedirgin

Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak

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