Polis ve jandarmanın operasyon tazminatları yatacak

JANDARMA VE POLİSE MÜJDE

Ülke genelinde 40 ilde görev yapan emniyet personeli ve jandarma personeline 2018'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için ödenmesi gereken operasyon tazminatları (terör tazminatı) ile ilgili gelişme yaşandı.





CUMAYA YETİŞMEZSE HAFTAYA KESİN

Ensonhaber.com'un ulaştığı bilgilere göre; tazminatların ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Henüz onay takviminde görünmemesine karşın ödemelerin yapılacağını teyit ettik.





TOPLU ÖDEME GELİYOR

Operasyon tazminatı ödeneklerinin yarın (cuma günü) ödenmesi bekleniyor. Cuma gününe yetişmemesi halinde gelecek hafta içerisinde yapılacak ödemeler, geriye dönük olacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ödenmesi gereken tazminat ödemeleri toplu şekilde yapılacak.