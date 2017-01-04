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Polis ve savcı olarak aradıkları 3 kişiyi dolandırdılar

Kayseri, Bursa ve Şanlıurfa’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 kişinin 170 bin lirası çalan dolandırıcılar, tutuklandı.

DHA | 04.01.2017 - 10:03
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Polis, şikayet üzerine yaptığı incelemede paraların Adana’daki Halide G. (44), Murat Ö. (32) ve Burat T.’nin (34) hesabına yatırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hemen çalışma başlattı.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda Halide G. parayı çektikten sonra bankadan çıkarken, diğer zanlılar ise adreslerinde yakalandı. Halide G. ifadesinde kimseyi dolandırmadığını, hesabına Emrullah N.’nin (29) isteği üzerine para yatırıldığını söylediği öğrenildi. Polis, bu ifade üzerine Emrullah N.’yi de gözaltına aldı. Zanlılar emniyette sorgulandı.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Ancak zanlıların hepsi yardım amaçlı hesap numaralarını kullandırdıklarını, dolandırıcılıkla alakaları olmadığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlıların 4’ü de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ve savcı olarak aradıkları 3 kişiyi dolandırdılar

Polis ve savcı olarak aradıkları 3 kişiyi dolandırdılar

Polis ve savcı olarak aradıkları 3 kişiyi dolandırdılar

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