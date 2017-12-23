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100 bin lira dolandırdı, harcayamadan yakalandı

Antalya'da yaşanan olayda, Süleyman Ö. polis olduğunu söyleyerek dolandırdığı kişilerden aldığı 100 bin lira ile sadece 100 liralık otobüs bileti alabildi.

İHA | 23.12.2017 - 11:43..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Üçgen mahallesinde yaşayan A.K.’yi arayarak telefonda kendisini ‘polis Ömer’ olarak tanıtan dolandırıcı, ’kimliğinin ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu kişileri yakalamak için verecekleri hesap numarasına parasını yatırmasını, bu hesap üzerinden suçlulara ulaşacaklarını’ söyleyip vatandaşı ikna etti.

Telefonda polisle görüştüğünü zanneden A.K. dolandırıcılara 7 bin lira ve 2 çeyrek altını verdi.

100 bin lira dolandırdı, harcayamadan yakalandı

YAŞLI ÇİFTİ KANDIRIP ALTIN VE PARALARINI ALDI

İkinci olay ise Muratpaşa ilçesi Gençlik mahallesinde T.T. ve E.T. çiftinin başına geldi. Dolandırıcı yine aynı yöntemi kullanarak yaşlı çiftin, 26 bin lira, 1 bilezik, 1 cumhuriyet altını, 6 reşat altını, 1 alyans, 1 çift küpe, nazarlık şeklinde 1 altın, 5’i 1 yerde altınlarını aldı.

SADECE 100 LİRA HARCAYABİLDİ

Yaşadıklarını yakınlarına anlatan AK. ve T.T., E.T. çifti dolandırıldıklarını anladı. Mağdurların polise başvurması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledi ve müştekilerin ifadelerini aldı.

Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan 34 yaşındaki Süleyman Ö., olduğunu belirledi. Otobüsle memleketine gitmeye hazırlan Süleyman Ö., vatandaşlardan aldığı para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı. Şahsın paralardan sadece 100 lirasını bilet için harcadığı belirlendi.

100 bin lira dolandırdı, harcayamadan yakalandı

TUTUKLANDI

Öte yandan Süleyman Ö.’nün eline geçirdiği bir sabit telefon listesinden rastgele kişileri arayarak, kazandığı güvenin ardından konuya cep telefonu üzerinden devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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