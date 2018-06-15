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Polis, yaralı köpeği kurtardı

Kars Sarıkamış'ta polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.

AA | 15.06.2018 - 20:09..
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Sarıkamış'ta sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın bir köpeğe çarptığını ve ardından da kaçtığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

KÖPEĞE POLİS YARDIM ETTİ

Ekip aracıyla olay yerine gelen polis memuru Fatih Mehmet Bozdağ, yaralı köpeği alarak veteriner kliniğine götürdü.

Bozdağ, bayram tatili dolayısıyla kliniğin kapalı olması nedeniyle yaralı köpeği bu kez Sarıkamış Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Polis, yaralı köpeği kurtardı

TEDAVİSİ DEVLET HASTANESİ'NDE YAPILDI

Yaralı köpeğe, Dr. Kadir Kadirli, hemşireler Elif Özer, Ebru Cengiz, Ümmügülsüm Işık ve hastane personeli Mustafa Yıldız tarafından müdahale edildi.

Köpeğin kırık olan sol ön bacağını alçıya alan sağlık personeli, daha sonra karnını doyurdukları köpeği hastane bahçesinde koruma altına aldı.

Genel sağlık durumu iyi olan köpek, hayvan barınağına teslim edilecek.

Polis, kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için de çalışma başlattı.

Polis, yaralı köpeği kurtardı

Polis, yaralı köpeği kurtardı

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