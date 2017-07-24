Polise bomba atan Kobaniliye ömür boyu hapis

Diyarbakır'da 2015 yılında düzenlenen yol kapatma eylemine müdahale eden polis ekibine el yapımı patlayıcı attığı iddiasıyla yargılanan Suriye'nin Kobani nüfusuna kayıtlı Mazlum Kadir'e, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu ve 12.5 yıl hapis cezası verildi.

İddianameye göre, PKK/KCK terör örgütü tarafından yapılan sözde direniş ve öz yönetim çağrıları doğrultusunda 15 Ekim 2015 günü Kayapınar İlçesi Fırat Bulvarı'nda 8-10 kişilik grup taş ve çöp konteynerleri kullanarak yol kapatma eylemi yaptı.

POLİS ARACINA EL YAPIMI BOMBA ATTI

İhbar üzerine sevk edilen polis ekiplerine, yüzleri bez parçaları ile kapatılmış ve etek giymiş 2 kişinin otomatik silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi. Güvenlik kuvvetleri bu saldırıya silah kullanarak müdahale etti. Savcı, bu sırada Suriye'nin Kobani kenti nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Mazlum Kadir'in polis aracına el yapımı patlayıcı attığını belirtti. Patlama sonucu 1 polisin hafif yaralandığını ifade eden savcı, Mazlum Kadir'in kovalamaca sonucu bir evin tuvaletinde yakalandığını kaydetti. Yaralanan polisin, şüpheliyi teşhis ettiğini belirten savcı, Mazlum Kadir'in ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLGİM YOK"

İddianamenen kabulü ardından tutuklu sanık Mazluk Kadir Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Duruşmada ifadesi alınan sanık Mazlum Kadir, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Rakka kentinden Kobani'ye geçtiğini, daha sonra Diyarbakır'a geldiğini belirterek, "Halamın evinde kardeşim ve kuzenimin kavga ettiğini duydum. Bu nedenle eve doğru koşarak gittim. Koştuğum sırada polisler kaçtığımı zannetti. Herhangi bir olaya karışmadım. Evimin tuvaletinin suları akmadığı için komşunun tuvaletine gittim. Polisler burada beni yakaladı. Herhangi bir eyleme katılmadım. PKK/KCK terör örgütü ve YPG ile ilgim yoktur. 13-14 aydır Türkiye'deyim. 8 kardeşime bakıyorum. Polise bomba atıldığından haberim yok, ben atmadım. Ekmeğim için çalışıyorum" dedi.

"ÜZERİME BOMBA ATTI, 8 YERİMDEN YARALANDIM"

Olay sırasında yaralanan ve duruşmada mağdur olarak ifadesi alınan polis memuru ise otomatik silahlı saldırıya uğradıklarını belirterek, "Onları etkisiz kılacak ölçüde araç içerisinden silahla karşılık verdik. Ara sokaklara kaçmaları üzerine sıcak takip yaparak, şahısları yakalamak için araçtan indik. Bu şahısların biri üzerime bomba attı. 8 yerimden yaralandım. Bu şahıstan şikayetçiyim, en ağır cezalanın verilmesini talep ederim. Bu yaralanma nedeni ile 35 gün tedavi gördüm. Maddi ve manevi çok zarar gördüm. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum" dedi.

ÖMÜR BOYU VE 12.5 YIL HAPİS

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ise Mazlum Kadir'in eylemci grup içinde olduğunu ancak, el yapımı patlayıcı atıp-atmadığını görmediklerini söyledi. Mahkeme sanık Mazlum Kadir'e ömür boyu ve 12.5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

VÜCUT İZİ VE PATLAYICI KALINTISI GÖRÜLMEDİ

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, olay yerinden elde edilen bulgular üzerinde herhangi bir vücut izine rastlanmadığını, sanık ve müştekiden alınan svaplarda atış artıkları ile patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı kaydedildi.

Sanığın yakalandığı sırada aşırı derecede terli olduğunu, hızla nefes alıp verdiğini ve kaçmaya çalıştığı belirtilen kararda, "Sanık Mazlum Kadir'in PKK terör örgütünün amaçları doğrultusunda Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vehamet arz eden olayı gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirlenmiştir" denildi.