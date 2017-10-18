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Polise kafa atan taksi şoförü tutuklandı

Düzce'de, taksici Ö. İ., trafikte 'yol verme' meselesinden tartıştığı polise kafa atıp, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

18.10.2017 - 15:10
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Düzce'nin Camikebir Mahallesi Hafız Hasan Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru M.O., caddede asfalt çalışması nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını fark edince asayiş şubesine ait resmi plakalı araçla geri manevra yaparak dönmek istedi.

Bu sırada arkada bulunan taksi sürücüsü Ö. İ. de iddiaya göre korna çalarak acele etmesini istedi.

POLİSE KAFA ATTI

Bunun üzerine araçlarından inen taksi sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Özkan İ., polis memuru M.O.'ya kafa attı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaşı açılan polis memuru, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Takviye gelen polisler ise Özkan İ.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü, nöbetçi mahkemece, 'Görevli memuru kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise kafa atan taksi şoförü tutuklandı

Polise kafa atan taksi şoförü tutuklandı

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