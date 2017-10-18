Polise kafa atan taksi şoförü tutuklandı

HDP'liler Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle İmralı Adası'na gitmek istediklerini söyledi.

HDP'liler İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanı ile görüştü

İsrail'de askerlik karşıtı Ultra Ortadoks Yahudiler, bir kadın askeri taciz etti.

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Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

Türkiye'nin Sırbistan'dan yıllık 5 bin ton et alımı Sancak bölgesindeki helal standartlara göre kesim yapılan kesimhaneler için fırsat oldu.