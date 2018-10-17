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Polise küfür eden Fatih Altaylı'ya soruşturma

Trafik polisine küfürler yağdıran Fatih Altaylı hakkında, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” ve “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı.

AA | 17.10.2018 - 16:44..
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Polise küfür eden Fatih Altaylı'ya soruşturma

POLİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve “tehdit” suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın “şüpheli” sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi.

Polis merkezi tarafından tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi.

"FATİH ALTAYLI'NIN ARACI CEZA YAZAMAZSINIZ"

Burada “34 .... ....” plakalı araç içerisinde bulunan sürücünün, “Aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu ceza yazılamayacağını söylediği” akabinde de tüm uyarılara rağmen aracın kaldırmaması üzerine cezai işlem uygulandığı ifade edilen evrakta, “Bu sırada Fatih Altaylı olay yerine gelerek, 'Araç, hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız, sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim' diye tehditlerde bulunmuş, görevli polis memuru da 'Şikayet etmek sizin yasal hakkınız edebilirsiniz' şeklinde cevap vermiştir.” ifadeleri yer aldı.

POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Altaylı'nın daha sonra trafik polisine hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, görüntüleri de görevlilere teslim ettiği aktarılan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalı olarak polis merkezine müracaata bulunarak Altaylı'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfürler

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