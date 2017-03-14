Polise molotof kokteyli atan PKK'lı yakalandı

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde huzur operasyonu yaptı.
Bölgedeki metruk binalar, iş yerleri ve şüpheli kişilere yönelik arama yapan ekipler, Ahmet Bahadır'ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.
KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI
Kimlik kontrolünde Ahmet Bahadır'ın, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde polise molotofkokteyli atmak suçlamasıyla aradığı ortaya çıktı.
Sağlık kontrolü için Adlı Tıp Birimi'ne getirilen Ahmet Bahadır, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.