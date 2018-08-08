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Polise saldıranlar yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda polis ekiplerine saldıran iki zanlı bugün yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

İHA | 08.08.2018 - 16:51..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz günlerde polis ekiplerine saldırılan mahallede zanlıları bulmak için Polis Özel Harekat'ın desteği ile yapılan operasyonda saldıran 2 kişinin de yer aldığı çeşitli suçlarla aranan toplam 7 kişi yakalandı. 23 Haziran 2018 günü düğünde çıkan kavgayı ayırmaya giden polis ekipleri saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayın ardından mahallede saldırıyı gerçekleştiren ve aranması olan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce arama başlatıldı.

Polise saldıranlar yakalandı

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Şüphelilerin belirlenen adreslerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile bu sabah şafak operasyonu yapıldı.

Polise saldıranlar yakalandı

16 ADRESE BASKIN YAPILDI

Polise mukavemet olayının şüphelileri ile bölgede suça karışan şahısların mahalle sakinleri üzerinde baskı kurarak panik ve korku oluşturmalarının önüne geçilerek kamu güvenliğinin sağlanması amacı tespit edilen 16 adreste 05.30 sıralarında baskın yapıldı.

Polise saldıranlar yakalandı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranması olan 5 şahıs ile polise saldıran 2 kişinin de aralarında olduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ayrıca 4 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet 9 mm fişek, 2,6 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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