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Polise silah gösterip kaçan hırsız yakalandı

Hırsızlık yapan madde bağımlısı polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 08:05..
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Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikeri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

SİLAH GÖSTERİP KAÇTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisiyle polis ekiplerine silah gösterip Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım ilçe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye doğru kaçmaya başladı.

Polise silah gösterip kaçan hırsız yakalandı

KAÇARKEN KALDIRIMDAKİ MİNİBÜS VE AĞACA ÇARPTI

Ankara Yolu Caddesi'ne ters şeritten girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, polisin önlem aldığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürdü.

Polise silah gösterip kaçan hırsız yakalandı

Şüpheli, polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu.  Filmleri aratmayan kovalamacının bittiği yerde daha sonra zanlıya polis ekiplerince "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu iddia edilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi.

Polise silah gösterip kaçan hırsız yakalandı

Kazada hafif yaralanan Ramazan A, Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, kovalamacanın her anı ve şüphelinin gözaltına alınması saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

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