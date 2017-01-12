Polise taş atan PKK yandaşına hapis cezası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardan Rabia yaptılar

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1 Türkiye fındık ihracatında rekor kırdı Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2016 yılında en fazla fındığı İtalya'ya ihraç etti.

2 CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın yumruk savunması AK Partili Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kıran CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı.

3 En çok şarj tüketen uygulamalar Facebook ve Messenger Akıllı telefonların pilini en çok Facebook ve Messenger uygulamalarının son güncellemeleri bitiriyor..

4 Gazprom üç doğalgaz projesini finanse edecek Gazprom, Türk Akımı, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü projelerini finanse edeceğini açıkladı.

5 15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı Sivas merkezli 15 ilde yapılan FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı.

6 Kar kalınlığı Edirne'de 47 santimetreye ulaştı Türkiye'nin batıya açılan kapısı Edirne'de yılbaşından beri devam eden yağışlar sonucunda kar kalınlığı 47 cm oldu.