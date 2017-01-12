Polise taş atan PKK yandaşına hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, bölücü terör örgütü PKK yandaşları korsan gösteri yaparak polise taşla saldırdı.
Polis yaptığı operasyonda Rıdvan D. isimli şahsı yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Tutuksuz olarak ağır ceza mahkemesinde yargılanan Rıdvan D.'ye "terör örgütüne üye olma ve polise taş atma" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Cezası kesinleşince polis tarafından aranan Rıdvan D. bugün yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan Rıdvan D. zırhlı araçla adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Rıdvan D. daha sonrada adliyeye götürüldü.