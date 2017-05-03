Polise uyuşturucu satınca yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinin Şakirpaşa mahallesinde asayiş, terör ve uyuşturucu suçları ile mücadele şubesi ekiplerinin katıldığı geniş çaplı uygulama yaptı.

ŞÜPHELİYİ İZLEDİLER

Yaklaşık 250 polisin katıldığı uygulamada, motosikletli Güven Timleri ile Narkotimler de görev aldı. Şakirpaşa caddesinden başlayan uygulama sırasında ara sokaklara giren Güven Timleri, Erikciler caddesi üzerinde şüphelendikleri Murat Köse'yi bir süre uzaktan izledi. Güven Timleri, Köse'nin esrar paketlerini müşterilerine satmak için cadde üzerinde beklediğini belirledi

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Motosikletini bırakan sivil giyimli polis, müşteri gibi Köse'nin yanına yaklaşarak esrar istedi. Murat Köse, cebiden çıkardığı esrar paketini polise uzatıp, parayı almak isterken suçüstü yakalandı.

200 GRAM ESRAR 3 BİN 370 TL

Gözaltına alınarak kelepçelenen Murat Köse'nin üzerinden 200 grem esrar ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 3 bin 370 lira para ele geçirildi.

Zanlının gözaltına alınmasını engellemek isteyen arkadaşları ve meraklı vatandaşlar çevrede toplandı. Güven Timlerine yardım için uygulamaya katılan Terör, Narkotik ve Asayiş Şubesi ekipleri zanlının etrafını kuşattı. Murat Köse'nin park halindeki otomobilinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan Murat Köse, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde de 5 adrese baskın düzenledi. Polis, zırhlı araçlar eşliğinde gidilen adreslere eş zamanlı olarak girdi. Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi'nden ekiplerin de destek verdiği operasyonda, binaların bahçe ve damları didik didik arandı. Teşekkül halinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evleri, hassas burunlu özel eğitimli köpek 'Kanas' tarafından kontrol edildi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.











