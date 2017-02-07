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Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Şişli’de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru sürücüden yumruk yedi. Polise yumruk atan sürücü vatandaşlar tarafından dövüldü

07.02.2017 - 10:57
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POLİS

Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi.

POLİSE YUMRUK ATTI

Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise siz karışamazsınız diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren şoför polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından şoför polislerden bir tanesine yumruk attı.

VATANDAŞ POLİSE VURAN ZANLIYI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlar araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalışılan şoförü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. “Durun, yapmayın” diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı.

ŞOFÖR KENDİSİNİ VATANDAŞLARDAN KURTARAN POLİSE TEKRAR SALDIRDI

Polisin kendisini vatandaşlardan kurtarması üzerine turizm şoförü tekrar saldırganlaştı. Kendisini linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldıran şoför, polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı.

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