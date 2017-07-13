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Polisi 6 saatte 98 kez arayan kişi tutuklandı

ABD'de parasını aldıkları iddiasıyla polisi 6 saat içerisinde 98 kere arayan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.07.2017 - 11:10
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay, bu durumun bazen ne kadar sıradışı olabileceğini gösteriyor.

POLİSİ 6 SAATTE 98 KERE ARADI, TUTUKLANDI

Michael Mott, bölgesindeki karakolu 6 saat içerisinde tam olarak 98 kere aradı. Poliste parasının kaldığını iddia eden Mott, 6 saatlik takibin ardından yakalandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan polis Michael Mott'un altı ay önce gizli görevdeki polislere uyuşturucu satmaya çalışırken gözaltına alındığını ve o parayı istediğini belirtti.

Polisi 6 saatte 98 kez arayan kişi tutuklandı

"TELEFONU OYUNCAK GİBİ GÖREN BİRİNİN DIŞARIYA ÇIKMASI İÇİN ANLAŞMA ÖNERMEYECEĞİZ"

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Telefonu oyuncak gibi gören birinin dışarıya çıkması için anlaşma önermeyeceğiz" denildi. Mott'un hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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