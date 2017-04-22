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Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınında bulunan yeşillik alandaki dinamit lokumuna benzeyen cisim polisi alarma geçirdi.

22.04.2017 - 11:48
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Acil Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri  uzaklaştırdı.

Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti.

Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

OYUNCAK ÇIKTI

Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.

Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

Polisi alarma geçiren 'dinamit lokumu' oyuncak çıktı

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