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Polisi eşinin yanında 6 yerinden bıçakladılar

Bayrampaşa'da iki grup arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışan polis memurunu, eşinin yanında bıçaklayan şüpheliler gözaltına alındı.

AA | 17.12.2017 - 01:48..
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Sağmalcılar Viyadüğü'nde eşinin kullandığı araçta bulunan polis memuru, iki grup arasında trafik yüzünden çıkan tartışmayı görünce araçtan inip kavga edenleri ayırmak istedi.

Polisi eşinin yanında 6 yerinden bıçakladılar

AKVGAYI AYIRMAK İSTEDİ, 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Polis, tartışmayı bırakıp kendisine saldıran zanlıların elinden kurtulmak için silahıyla havaya ateş etti.

Polisi 6 yerinden bıçaklayan şüpheliler, olay sonrasında yaralı polisin meslektaşlarınca yakalandı.

Olaya karışan 11 kişi gözaltına alınırken, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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