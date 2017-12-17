Polisi eşinin yanında 6 yerinden bıçakladılar

Sağmalcılar Viyadüğü'nde eşinin kullandığı araçta bulunan polis memuru, iki grup arasında trafik yüzünden çıkan tartışmayı görünce araçtan inip kavga edenleri ayırmak istedi.

AKVGAYI AYIRMAK İSTEDİ, 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Polis, tartışmayı bırakıp kendisine saldıran zanlıların elinden kurtulmak için silahıyla havaya ateş etti.

Polisi 6 yerinden bıçaklayan şüpheliler, olay sonrasında yaralı polisin meslektaşlarınca yakalandı.

Olaya karışan 11 kişi gözaltına alınırken, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.