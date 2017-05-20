Polisi gören FETÖ'cü bayıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Atatürk'ün son kez yer aldığı 19 Mayıs kutlamaları

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1 Aydın'daki düğünde çıkan kavgada kan aktı Didim'de bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

2 Çanakkale feribot iskelesinde araç izdihamı Çanakkale'de 19 Mayıs'ın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin Gestaş Feribot İskelesi'nde oluşturduğu uzun kuyruk erimedi.

3 Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi.

4 Isparta'da Gül ve Halı Festivali Isparta'da 3. Gül ve Halı Festivali, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

5 Deniz Baykal'a 2019 sorusu 2019 yılında aday olup olmayacağı sorulan Deniz Baykal, yine net bir cevap vermedi.

6 Fantezi deyip sevgilisinin kafasını kesti Almanya'da 2008 yılında yaşanan korkunç cinayetin dehşet veren ayrıntıları ortaya çıktı.