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Polisi gören FETÖ'cü bayıldı

Çanakkale'de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmak istenen F.O. isimli kadın, kapıda polis ekiplerini görünce baygınlık geçirdi.

20.05.2017 - 15:32
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Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan F.O.'yu yakalamak için dün sabah Camikebir Mahallesi'ndeki evine gitti.

POLİSİ GÖRÜNCE BAYILDI

Çalınan kapıyı açan F.O., karşısında polisleri görünce baygınlık geçirdi. Polisler, eve 112 acil servis ekiplerini çağırdı.

15 GÜN EVLENMİŞTİ

Evde yapılan ilk müdahalesinin ardından F.O., Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan F.O., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. F.O.'nun 15 gün önce evlendiği öğrenildi.

Polisi gören FETÖ'cü bayıldı

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