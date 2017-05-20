Polisi gören FETÖ'cü bayıldı

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan F.O.'yu yakalamak için dün sabah Camikebir Mahallesi'ndeki evine gitti.
POLİSİ GÖRÜNCE BAYILDI
Çalınan kapıyı açan F.O., karşısında polisleri görünce baygınlık geçirdi. Polisler, eve 112 acil servis ekiplerini çağırdı.
15 GÜN EVLENMİŞTİ
Evde yapılan ilk müdahalesinin ardından F.O., Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan F.O., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. F.O.'nun 15 gün önce evlendiği öğrenildi.