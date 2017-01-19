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Polisi gören kadın Öcalan çıkarmasını bıçakla kazıdı

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede uygulama yaptı

19.01.2017 - 10:40
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öcalan

Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde 750 polisle uygulama yapıldı.

Uygulamaya terör, uyuşturucu, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri katıldı. Zırhlı araçlarla caddenin her iki tarafını da kapatan polis cadde boyunca uygulama başlattı.

Terör ve özel harekat polisleri de sokak başlarında herhangi bir saldırıya karşı uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis cadde ve sokak başlarında çok geniş güvenlik önlemi aldı. Bir özel harekat polisinin elindeki uzun namlulu silahın yanı sıra sırtının her tarafında yüzlerce mermi sarılı olması dikkat çekti. Polis sokak başlarında eli tetikte dolaştı. Yunus polisleri de uzun namlulu silahla sokaklarda uygulama yaptı.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'I BIÇAKLA KAZIDI

Polis uygulama yaparken bir iş yerinin duvarında bölücü terör örgütü PKK'nın terörist başı Abdullah Öcalan'ın çıkarmasının duvara yapıştırıldığını gördü. Bunun üzerine polis iş yeri sahibi kadını uyardı.

Kadın, Öcalan'ın çıkarmasını görünce, "Ben yeni görüyorum, gece yapıştırıyorlar ama hemen çıkartayım" dedi.

Kadın daha sonra bıçakla Öcalan'ın çıkarmasını duvardan kazıdı. Polis ayrıca duvarlara terör örgütü PKK lehine yazılan yazıları da boya ile sildi.

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