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Polisi görünce balkondan atlayan firari parmağını kırdı

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü, polisi görünce balkondan atlayıp kaçmak isterken parmağını kırdı.

İHA | 12.01.2018 - 11:31..
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Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ’konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapse mahkum edilen Ozan U. kaçıp kayıplara karıştı. Ozan U. hakkında aynı zamanda da ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçırılması’ olayına yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla mahkeme tarafından ‘yakalama kararı’ da çıkartıldı.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, söz konusu hükümlünün Çukurova’ya bağlı Belediyeevleri Mahallesi’ndeki babasının evinde saklandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonu fark eden Ozan U., polise yakalanmamak için apartmanın birinci katındaki evin balkonundan aşağı atladı.

Polisi görünce balkondan atlayan firari parmağını kırdı

PARMAĞI KIRILINCA KAÇAMADI

Atlama sonucu hükümlünün sol ayak baş parmağı kırıldı. Parmağı kırılınca kaçamayan hükümlü polis tarafından yakalandı. Önce hastaneye götürülen Ozan U., buradaki tedavisinin ardından da emniyete götürüldü. Daha sonra işlemlerinin yapılması için adliyeye götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.

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