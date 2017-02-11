Polisi nişanlısının yanında şehit eden terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NİŞANLISIYLA GEZEN POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Açıklamada, Yüksekova'da geçen yıl nişanlısıyla alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğrayan polisin şehit edilmesi, yola döşenen patlayıcın infilak ettirilmesi sonucu 7 polisin yaralanması, güvenlik güçlerine erzak taşıyan tırın uzun namlulu silahla gasp edilmesi ve ilçede kazılan çukur ve barikatlara patlayıcı yerleştirilmesi olaylarının failinin yakalandığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "21 Ocak 2016 günü Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden gizlenmiş mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunduğu barikatı kaldırmak üzere belirtilen yere intikal eden polis ekiplerine ait zırhlı aracın patlatılması sonucu 7 polisin yaralanması olayı, 08 Şubat 2016 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Oğuz'un nişanlısı ile birlikte alışveriş yaptığı esnada silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi olayı, 28 Ağustos 2016 günü Yüksekova ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerimize erzak götüren tırın PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla gasp edilmesi olayını gerçekleştiren ve Valiliğimizce Yüksekova ilçesinde 13 Mart 2016 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının öncesi ve sonrasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, güvenlik güçlerimize karşı halkı hendek kazmaya zorlayan, kazılan hendeklere tuzaklı el yapımı patlayıcı yerleştirerek güvenlik güçlerimize karşı silahlı çatışmalar içerisinde yer alan H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 04 Şubat 2017 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 08 Şubat 2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. "